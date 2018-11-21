شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها منذ منتصف العام الماضي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 27 من حزيران/يونيو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:37 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 1.1399 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1370 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1425، بينما حقق الأعلى له عند 1.1365.

هذا وقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي أعرب من خلالها عن عدم معرفة كيفية التعامل مع اعتراضات أسبانيا على مودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معربة أنه من الممكن التوصل إلى حل لهذه الاعتراضات بحلول يوم الأحد القادم، ومضيفة أن هناك تحديات صعبة في مسودة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تكمن في ملف الحدود مع أيرلندا.

وفي سياق أخر، علق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على رفض المفوضية الأوروبية لتعديلات الموازنة الإيطالية، بأن حكومته واثقة في الموازنة الحالية وأنه سيتم مناقشة الأمر مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر يوم السبت المقبل، وجاء ذلك في أعقاب أفادت المفوضية الأوروبية أن الموازنة الإيطالية تمثل عدم امتثال خطير للقواعد الأوروبية وبالأخص حيال خفض مستويات الديون، ما قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم كشف مكتب الإحصاء الإيطالي عن توقعاته النصف سنوية لوتيرة نمو ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي خفض من خلالها توقعاته لنمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام المقبل 2019 إلى 1.1% مقارنة بتوقعاته السابقة في أيار/مايو الماضي عند 1.4%، وأفاد المكتب بأن موازنة الحكومة لعام 2019 ستقوم بدعم الطلب المحلي وأن قطاع الصادرات لن يساهم في النمو الاقتصادي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي لأمريكا والتي أظهرت تراجعاً 4.4% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 224 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 215 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 10 من الشهر الجاري تراجعاً بواقع 2 ألف طلب إلى 1,668 ألف طلب مقابل 1,670 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1,653 ألف طلب.

كما تابعنا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي عند 0.2%، وذلك بالتزامن مع أظهر بيانات سوق الإسكان الأمريكي ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل القائمة 1.4% إلى 5.22 مليون منزل مقابل تراجع 3.4% عند 5.15 مليون منزل في أيلول/سبتمبر، متفوقاً على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.0% عند 5.20 مليون منزل.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.5 مقابل 98.3 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري، بخلاف التوقعات عند 98.4، ومقارنة بما قيمته 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر انخفاض الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الاقتصادية عن ما كانت عليه في الشهر الماضي.