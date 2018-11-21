شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بنحو الواحد بالمائة مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي للارتداد من الأعلى له هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ 26 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي وثقة المستهلك الأمريكي.

في تمام الساعة 02:54 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.71% لتتداول حالياً عند 848.09$ للأونصة موضحة استأنف ارتدادها من الأدنى لها في أربعة أسابيع بالمقارنة مع الافتتاحية عند 842.12$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى مستويات 96.62 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له منذ مطلع العام الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.84.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعاً 4.4% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 224 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 215 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 10 من الشهر الجاري تراجعاً بواقع 2 ألف طلب إلى 1,668 ألف طلب مقابل 1,670 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1,653 ألف طلب.

ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى 98.4 مقارنة بالقراءة الأولية عند 98.3 ومقابل 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.9% إلى 5.20 مليون واحدة مقابل تراجع 3.4% عند 5.15 مليون واحدة في أيلول/سبتمبر، وأظهر المؤشرات القائدة تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%.