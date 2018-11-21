جولدمان ساكس يتوقع تقلب أسعار النفط في الأسابيع المقبلة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار بنك جولدمان ساكس يظهر داخل بورصة نيويورك

قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تظل أسواق النفط شديدة التقلب في الأسابيع المقبلة.

وتعافت أسواق النفط بعض الشيء يوم الأربعاء، بعدما هوت بأكثر من ستة بالمئة يوم الثلاثاء في أحجام تداول كثيفة.

وقال البنك في المذكرة ”سيحتاج الأمر لعامل محفز أساسي كي تستقر الأسعار ويصبح التداول أعلى في نهاية الأمر“.

وأضاف أن مثل هذا الحافز سيشمل أدلة ملموسة على أن إنتاج أوبك ينخفض ”على نحو متلاحق“، والمزيد من الأدلة على متانة الطلب.

وتحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المنتجين المستقلين ومنهم روسيا على المشاركة في خفض الإنتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.

وقال البنك إن انهيار الأسعار مجددا يعكس ”مخاوف بشأن تخمة المعروض في 2019...(و) موجة بيع على نطاق أوسع للسلع الأولية والأصول مع استمرار تنامي المخاوف بشأن النمو“.

وقال البنك الاستثماري إن حدوث انهيار حاد في الطلب، أو غياب خفض في إنتاج أوبك، سيشكل تهديدا رئيسيا لتعافي الأسعار من المستويات الحالية.

وأضاف البنك ”برغم أن كليهما مستبعد، نشعر بقلق أكثر تجاه العامل الثاني، حيث يؤدي مثل هذا التحول إلى انخفاض أسعار النفط على نحو مستدام“.