شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يتوقع تقلب أسعار النفط فى الأسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك جولدمان ساكس فى مذكرة اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن تظل أسواق النفط شديدة التقلب فى الأسابيع المقبلة.

وتعافت أسواق النفط بعض الشئ اليوم، الأربعاء، بعدما هوت بأكثر من 6% فى اليوم السابق فى أحجام تداول كثيفة.

وقال البنك فى المذكرة "سيحتاج الأمر لعامل محفز أساسى كى تستقر الأسعار ويصبح التداول أعلى فى نهاية الأمر".

وأضاف أن مثل هذا الحافز سيشمل أدلة ملموسة على أن إنتاج أوبك ينخفض "على نحو متلاحق"، والمزيد من الأدلة على متانة الطلب.

وتحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المنتجين المستقلين ومنهم روسيا على المشاركة فى خفض الإنتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.

وقال البنك إن انهيار الأسعار مجددا يعكس "مخاوف بشأن تخمة المعروض فى 2019...(و) موجة بيع على نطاق أوسع للسلع الأولية والأصول مع استمرار تنامى المخاوف بشأن النمو".

وقال البنك الاستثثمارى إن حدوث انهيار حاد فى الطلب، أو غياب خفص فى إنتاج أوبك، سيشكل تهديدا رئيسيا لتعافى الأسعار من المستويات الحالية.

وأضاف البنك "برغم أن كليهما مستبعد، نشعر بقلق أكثر تجاه العامل الثاني، حيث يؤدى مثل هذا التحول إلى انخفاض أسعار النفط على نحو مستدام".