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شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.96% بما يعادل -2.37 نقطة ، ليستند السهم لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم المحوري 74.66 ، ففي حالة ثبات هذا المستوى سنرى ارتفاعاً للسهم بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 83.75 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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