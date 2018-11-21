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شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يحول خسائره إلى أرباح – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند السهم لمستوى الدعم 128.36 في آخر جلساته ، مما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تدارك موقفه ليحول خسائره تلك إلي أرباح في نهاية التداولات ، بلغت نسبتها 0.67% بما يعادل 0.88 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، تحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 128.36 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 117.02 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه
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