شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يحول خسائره إلى أرباح – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند السهم لمستوى الدعم 128.36 في آخر جلساته ، مما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تدارك موقفه ليحول خسائره تلك إلي أرباح في نهاية التداولات ، بلغت نسبتها 0.67% بما يعادل 0.88 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، تحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 128.36 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 117.02 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه