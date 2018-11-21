شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر كبيرة بلغت نسبتها -3.23% بما يعادل -2.09 نقطة ، ليكسر السهم مستوى الدعم 63.18 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 63.18 ، ليستهدف مستوى الدعم 59.64 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط