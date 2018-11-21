شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند السهم من جديد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليستنفذ السهم فرصه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.75% بما يعادل -1.26 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 43.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة 46.37 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده