شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل بين المطرقة والسندان – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.27% بما يعادل -0.61 نقطة ، أمام الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 46.33 ، طيلة ثبات المقاومة 48.79 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط