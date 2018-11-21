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شكرا لقرائتكم خبر عن ماستركارد تسيطر عليه الموجة التصحيحية الهابطة – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وقد سجل ادنى سعر له في آخر جلساته عند 177.40 ، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ، وسط محاولاته تكوين تركيبة توافقية على المدى القصير وهو نموذج البرق الخاطف (AB=CD) كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.17% بما يعادل -2.22 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 183.75 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 166.66 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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