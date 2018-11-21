شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يقلص من خسائره – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل السهم أدنى سعر له بآخر جلساته عند 1420.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً مقلصاً من خسائره ، مسجلاً انخفاضاً بلغ نسبته -1.11% بما يعادل -16.83 نقطة ، ليكسر بهذا الانخفاض مستوى الدعم 1493.42 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 936.33 إلى 2050.50) ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 1493.42 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 1361.94 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط