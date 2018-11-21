شكرا لقرائتكم خبر عن ستيل يستعد بكسر دعمه الحالي – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -5.76% بما يعادل -1.57 نقطة ، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المهم 25.03 .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 25.03 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21.75 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط