شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية أسوأ من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 17 تشرين الثاني/نوفمبر بمقدار 224 ألف ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 215 ألف، وسجلت القراءة السابقة 221 ألف بعد التعديل من 216 ألف ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.

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