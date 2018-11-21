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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر تشرين الأول/ أكتوبر منخفضة بمقدار 4.4%، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 2.2% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.7 %.
كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة 0.1% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.0% ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.
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