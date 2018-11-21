شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي النفط الخام من أدنى مستوى فى 13 شهرا قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يدعم هذا التعافي انخفاض مفاجئ فى مخزونات الخام الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.38$،وسجل أعلى مستوي 54.83$ ،وأدنى مستوي 53.38$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 7% ، مسجلا أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 52.76$ للبرميل ، بفعل استمرار الضغوط السلبية على الأسعار ،وفى ظل موجة بيع واسعة ضربت الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 16 تشرين الثاني/نوفمبر ،فى أول انخفاض خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاعا بحوالي 2.9 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل ، فى تاسع زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد ارتفع الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل إلى إجمالي 11.7 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج الأمريكي على الإطلاق ، جعل الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.