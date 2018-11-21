شكرا لقرائتكم خبر عن من هو شادى أمين الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن انفرد ”الخليج 365” بخبر اختيار المهندس شادى أمين رئيسا لهيئة التنمية الصناعية، خلفا للمهندس أحمد عبد الرازق الذى غادر منصبه بعد انتهاء فترة تكليفه برئاسة الهيئة، يقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن الرئيس الجديد للتنمية الصناعية.

-انتقل الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية من مركز تحديث الصناعة ليتولى رئاسة مجلس النسيجيات.

-بعد وفاة ناجى الفيومى تولى شادى أمين منصب قائم بأعمال المدير التنفيذى لجمعية المصدرين.

وقالت مصادر فى وزارة الصناعة والتجارة، أن المهندس عمرو نصار سيجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية خلال وقت قريب، مرجحا أن يكون اللقاء اليوم أو غدا لمناقشة الملفات التى سيركز عليها الرئيس الجديد للتنمية الصناعية.

وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، أن هناك عدد كبير من المشكلات التى تطلب ضخ دماء جديدة فى هيئة التنمية الصناعية وعلى رأسها ملف تصاريح تشغيل المصانع والسجلات الصناعية وغيرها، لافتًا إلى أن الرئيس الجديد للهيئة قد يتولى مهام منصبه يوم الأحد القادم.