شكرا لقرائتكم خبر عن من هو شادى أمين الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن انفرد ”الخليج 365” بخبر اختيار المهندس شادى أمين رئيسا لهيئة التنمية الصناعية، خلفا للمهندس أحمد عبد الرازق الذى غادر منصبه بعد انتهاء فترة تكليفه برئاسة الهيئة، يقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن الرئيس الجديد للتنمية الصناعية.
-عمل شادى أمين فى مركز تحديث الصناعة على ملف سلاسل القيمة المضافة.
-انتقل الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية من مركز تحديث الصناعة ليتولى رئاسة مجلس النسيجيات.-غادر شادى أمين مجلس النسيجيات ليكون نائبا للمدير التنفيذى لجمعية المصدرين أكسبولينك ناجى الفيومى.
-بعد وفاة ناجى الفيومى تولى شادى أمين منصب قائم بأعمال المدير التنفيذى لجمعية المصدرين.-وأخيرا من المقرر إعلان قرار رسمى من وزير الصناعة بتكليف شادى أمين برئاسة هيئة التنمية الصناعية خلال ساعات.
وقالت مصادر فى وزارة الصناعة والتجارة، أن المهندس عمرو نصار سيجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية خلال وقت قريب، مرجحا أن يكون اللقاء اليوم أو غدا لمناقشة الملفات التى سيركز عليها الرئيس الجديد للتنمية الصناعية.
وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، أن هناك عدد كبير من المشكلات التى تطلب ضخ دماء جديدة فى هيئة التنمية الصناعية وعلى رأسها ملف تصاريح تشغيل المصانع والسجلات الصناعية وغيرها، لافتًا إلى أن الرئيس الجديد للهيئة قد يتولى مهام منصبه يوم الأحد القادم.
شكرا لقرائتكم خبر عن من هو شادى أمين الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .