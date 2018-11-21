شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب النهائى لشركة أورنج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، الموافقة على شطـب القيد النهائي لأسهم شركة أورنج مصر للاتصالات، فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر 16.3 مليار جنيه، موزع على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد "ممثلا فى ثلاثة إصدارات" من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

جاء ذلك بعد أن قامت شركة أورنج مصر للاتصالات، بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 18 نوفمبر الجارى، والتي عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة، وبلغت الكمية المنفذة تبلغ 9.2 مليون سهم بسعر 17.29 جنيه، وأن نسبة الكمية المنفذة إلى إجمالى أسهم الشركة تبلغ 0.566 % وتمثل 93.94 % من نسبة الأسهم حرة التداول .

كما قررت حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة وتداول أسهم الشركة خارج المقصورة من خلال نظام القبول الآلى للأوامر وذلك لمدة 3 أشهر ويتم عرض موقف الشركة في نهايتها على لجنة القيد .