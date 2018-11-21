شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع بأكثر من 7% ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 16 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" أكثر من 7% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 16 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى بالسوق رقمية بعد موجة بيع واسعة.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:35 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 136$ بارتفاع قدره 9$ بأكثر من 7.1%،حيث سعر الافتتاح عند 127$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 137$ ،وأدنى سعر عند 122$.

فقد الايثريوم خلال تعاملات يوم الثلاثاء نسبة 12.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 16 شهرا عند 121$ لكل وحدة ايثريوم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 7 مليار$ إلى إجمالي 152 مليار$ ، وسجلت بالأمس إجمالي 140 مليار% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيلول /سبتمبر 2017.

تهاوت أسعار العملات الكبرى بالسوق الرقمية على نطاق واسع هذا الأسبوع ، فى ظل حالة الهلع التي سيطرت على المستثمرين ،والتي أدت إلى عمليات بيع مفتوحة ومكثفة للأصول الرقمية وخروج سيولة استثمارية كبيرة من السوق.

وتتوقع وكالة بلومبرغ مزيد من الانخفاضات فى أسعار العملات الرقمية ،وأعاذت ذلك إلى الاضطرابات المحتملة فى السوق الرقمية بسبب الانقسام الكلي الأخير لعملة البتكوين كاش.

وزادت أيضا عمليات البيوع يوم الثلاثاء بعدما ذكرت بلومبرغ أن وزارة العدل الأمريكية تحقق حاليا فى احتمالات التلاعب فى أسعار العملات الرقمية ،والتي قد تكون سببا مباشرا للارتفاعات القياسية لتلك العملات العام الماضي.