شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف خسائره قبيل بيانات طلبات السلع المعمرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي أثارت الشكوك حيال تنفيذ دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019 ،يأتي هذا التراجع قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن طلبات السلع المعمرة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % حتى الساعة 12:15بتوقيت جرينتش ،ليتداول عند مستوي 96.50 نقطة،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.71 نقطة،وسجل الأعلى عند 96.74 نقطة ، والأدنى عند 96.41 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.65% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين 95.91 نقطة ، ومع تحسن عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار آمن بعد عمليات بيع واسعة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ونزلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى فى أسبوعين تحت ضغط التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي عبروا خلالها عن الحذر تجاه نمو الاقتصاد العالمي خاصة فى أوروبا والصين ،وتأثيره السلبي المحتمل على مسار نمو الاقتصاد الأمريكي ،الأمر الذي آثار الشكوك حيال تنفيذ دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019.

قال ريتشارد كلاريدا "نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي" إن أسعار الفائدة الأميركية باتت قريبة من تقديرات البنك المركزي لسعر الفائدة المحايد ،وحذر من حدوث تباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمي ،قائلا هذا أمر سيكون ذا صلة بالنسبة لتوقعات الاقتصاد الأمريكي.

ومن جهته قال روبرت كابلان"رئيس الاحتياطي الاتحادي فى دالاس" فى مقابلة تليفزيونية مع فوكس بيزنس "إنه يري تباطؤ للنمو الاقتصادي فى أوروبا والصين".

وقال جون ويليامز"رئيس الاحتياطي الاتحادي فى نيويورك" يوم الاثنين سنقوم على الأرجح برفع أسعار الفائدة ،لكن الأمر فى الحقيقة فى سياق اقتصاد قوى للغاية".

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن طلبات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر طلبات السلع المعمرة المتوقع انخفاض 2.2% خلال تشرين الأول/أكتوبر من ارتفاع 0.7% فى أيلول/سبتمبر ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع 0.4% من ارتفاع 0.0%.