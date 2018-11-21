شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف مكاسبها بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:59 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.41$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.31$،وسجلت الأعلى عند 14.44$ ،والأدنى عند 14.27$.

فقد المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس نسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال ستة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المعدن فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 14.48$ للأوقية.

وصعدت أسعار الفضة بنسبة 1.8% الأسبوع الماضي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى حوالي ثلاث سنوات 13.88$ للأوقية ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين 95.91 نقطة ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وسجلت العملة الأمريكية أدنى مستوى فى أسبوعين ، تحت ضغط تصريحات بعض أعضاء البنك الفيدرالي الاتحادي ،والتي أثارت الشكوك تجاه مسار نمو الاقتصاد الأمريكي وتنفيذ دورة رفع أسعار الفائدة خلال 2019 ،خاصة وأنها تحمل قلقا حيال ضعف نمو الاقتصاد العالمي.