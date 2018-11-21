شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع بدعم صعود البنوك الإيطالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل خلال الجلسة السابقة ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ست جلسات ، وقاد الارتفاعات السوق الإيطالي مع صعود أسهم البنوك ،بعد أنباء عن استعداد روما مراجعة ميزانية عام 2019.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل هبوط شركات التكنولوجيا واستمرار خسائر قطاع صناعة السيارات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال ست جلسات ، بدعم عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

ارتفع مؤشر فوتسي فى إيطاليا بأكثر من 1.2% ،ليتصدر قائمة المؤشرات الرابحة فى أوروبا ،بدعم صعود قطاع البنوك فى البلاد بحوالي 2.5% ، بعد أنباء بأن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني قد يكون مستعدا لمراجعة ميزانية الحكومة لعام 2019.

من ناحية أخرى تعقد رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اجتماع هام اليوم فى بروكسيل مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ، لمناقشة تطورات الاتفاق المبدئي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة لبحث الصفقة المقترحة يوم الأحد المقبل فى حال وافقت الدول الأعضاء بالكامل على التوقيع على مسودة الاتفاق المبدئي فى وقت لاحق من هذا الأسبوع ،وحينها يتبقي حصول الحكومة البريطانية على موافقة البرلمان أوائل الشهر المقبل ليتحول الاتفاق إلى الصياغة النهائية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.6% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.4% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 0.5%.