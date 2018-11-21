الذهب يسجل مكاسب طفيفة مع تراجع الدولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد موجة صعود في الجلسة السابقة، غير أن المكاسب جاءت محدودة بفعل انتعاش في أسواق الأسهم بعد موجة بيع.

وبحلول الساعة 10:56 زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1222.65 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن تحرك في نطاق ضيق لا يتجاوز ستة دولارات قبيل عطلة عيد الشكر الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1223.3 دولار للأوقية.

وكان الذهب، الذي يستفيد أحيانا من التقلبات في الأسواق الأوسع نطاقا، أغلق على انخفاض أمس الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الدولار باعتباره ملاذا آمنا من خسائر الأسهم العالمية والنفط الخام. لكن محللين قالوا إن أداء الذهب أفضل بكثير من بقية السلع الأولية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 14.38 دولار للأوقية. وسجلت الفضة أعلى مستوى لها منذ الثامن من نوفمبر تشرين الثاني عند 14.49 دولار للأوقية في جلسة أمس الثلاثاء.

وصعد البلاديوم 1.02 بالمئة إلى 1152 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 845.40 دولار للأوقية.