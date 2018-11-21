- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية منذ الصباح ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 54.75، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب بقية اليوم، في حين يتواجد الهدف السلبي التالي للموجة الهابطة المقترحة عند 51.46.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 56.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 21-11-2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.