شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية منذ الصباح ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 54.75، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب بقية اليوم، في حين يتواجد الهدف السلبي التالي للموجة الهابطة المقترحة عند 51.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط