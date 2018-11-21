شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 14.25، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم حافز إيجابي يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، في حين يحتاج السعر للثبات فوق 14.25 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت