الان تتابع “هدف” يجدد دعوته للقطاع الخاص للمشاركة في “طاقات” مجانا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعوته لمنشآت القطاع الخاص إلى الانضمام لبرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية، دون أي التزامات مالية أو تعاقدية عليها لصالح الصندوق، من خلال التسجيل بالبوابة الوطنية للعمل “طاقات” https://www.taqat.sa/ .

ويهدف برنامج “تمهير” إلى إكساب خريجي الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين، كما يضيف البرنامج فرصاً إضافية أسبوعياً، للتخصصات في المجالات المختلفة.

وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر، تتيح للمستفيد من البرنامج التدرب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

وتكمن أهمية “تمهير” في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها “هدف” خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.