شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 13756 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2226 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13561 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 688 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1729 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 477 نقطة.

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