شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 2018 ـ 11 ـ 21 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 2018 ـ 11 ـ 21، استقرارا أمام الجنيه طبقا لتحديثات البنوك المصرية، وسجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع

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