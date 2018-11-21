شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل التجارى الأمريكى: الصين لم تصحح ممارستها التجارية غير العادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل التجارى الأمريكى، روبرت لايتايزر، إن الصين لم تغير ممارساتها غير العادلة والتمييزية التى دفعت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى فرض تعريفات جمركية على البضائع الصينية بقيمة 250 مليار دولار.

وأدلى لايتايزر ببيان إلى جانب تقرير من 53 صفحة حول تحقيقه فى ممارسات الملكية الفكرية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.. وقدم هذا التحقيق والتقرير الأولى الصادر فى مارس الماضى الأساس القانونى لترامب لفرض التعريفات على ما يقرب من نصف جميع الواردات من الصين -وفق ما نقلته مجلة بوليتيكو الأمريكية.

وقالت لايتايزر فى البيان: "أكملنا هذا التحديث كجزء من جهود المراقبة والتعزيز المعززة لهذه الإدارة.. ويظهر هذا التحديث أن الصين لم تغير جذريا ممارساتها غير العادلة وغير المعقولة والمشوِّهة للسوق والتى كانت موضوع تقرير مارس 2018 حول بند 301 فى تحقيقنا".

ويأتى هذا الإعلان قبل عشرة أيام من اجتماع بين ترامب والرئيس الصينى شى جين بينغ فى قمة مجموعة العشرين فى بيونس آيريس والذى قد يمهد الطريق لوقفة فى الصراع التجارى أو المزيد من التصعيد. ويشير بيان لايتايزر إلى أن الصين لم تفعل الكثير خلال الأشهر الثمانية الماضية لمعالجة المخاوف الواردة فى تقريرها الأصلى.

وأرسل كبير المستشارين الاقتصاديين فى البيت الأبيض، لارى كودلو، إشارات متضاربة حول فرصة التقدم فى بوينس آيرس.

وقال كودولو "عندما نتحرك نحو اجتماع مجموعة العشرين، فإن الاتصالات المفصلة للغاية تحدث على جميع مستويات الحكومة."

ومع ذلك، شدد كودلو على وجهة نظر ترامب بأن أى صفقة يجب أن تكون فى مصلحة الولايات المتحدة، وهو ما يعنى أن الصين يجب أن تعالج مخاوف الولايات المتحدة بشأن سرقة الملكية الفكرية، وقيود الملكية، والحواجز الجمركية وغير الجمركية، وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية وإنفاذ أى اتفاق تم التوصل إليه.