شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتد من مستويات منخفضة بعد هبوط مفاجئ فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليرتد الخام الأمريكي من أدنى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،والخام الدولي "خام برنت " من أدنى مستوى فى 11 شهرا ،يأتي هذا الارتفاع بدعم الهبوط المفاجئ فى المخزونات التجارية الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

بحلول الساعة 09:35جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.45$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.38$،وسجل أعلى مستوي 54.61$ ،وأدنى مستوي 53.38 $.

وصعد خام برنت إلى مستوي 63.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.58$ ،وسجل أعلى مستوي 62.65$ ،وأدنى مستوي 62.54$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس حوالي 7% ، مسجلا أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 52.76$ للبرميل ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 6.8% ،وسجلت أدنى مستوى فى 11 شهرا عند 61.71$ للبرميل ،بفعل مخاوف ضعف الطلب العالمي وتجدد أزمة تخمة المعروض بالسوق ،وفى ظل موجة بيع واسعة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

وقال بنك جولدمان ساكس إن الانهيار المتجدد فى الأسعار يعكس المخاوف من فائض العرض فى 2019 ،بالإضافة إلى عمليات بيع واسعة النطاق للأصول عالية المخاطرة مع استمرار القلق بشأن النمو العالمي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 16 تشرين الثاني/نوفمبر ،فى أول انخفاض خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاعا بحوالي 2.9 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل ، فى تاسع زيادة أسبوعية على التوالي.

وبعد الانخفاض الحاد فى أسعار النفط مؤخرا ،تبذل السعودية جهودا حثيثة بالاشتراك مع روسيا لدعم السوق والأسعار ،بالسعي إلى خفض الإنتاج العالمي ما بين مليون و 1.4 مليون برميل للحيلولة دون تجدد أزمة تخمة المعروض بالسوق.