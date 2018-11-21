شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع بأكثر من 6% بدعم الحاجز النفسي عند 4,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 6% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 14 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، وبدعم الحاجز النفسي عند 4,000$ لكل وحدة بتكوين.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:55بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول4,615$ بارتفاع قدره 266$ بأكثر من 6.1%،حيث سعر الافتتاح عند 4,349$،وسجلت أعلى مستوي عند 4,635$ ، و أدنى سعر عند 4,242$.

فقدت أسعار البتكوين يوم الثلاثاء نسبة 8.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى 14 شهرا عند 4,048$ لكل وحدة بتكوين ، بفعل استمرار عمليات البيع المفتوحة بالسوق.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 150 مليار$ ، وسجلت بالأمس إجمالي 140 مليار% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيلول /سبتمبر 2017.

فقدت أكبر عملة رقمية بالعالم"البتكوين" حوالي 35% من قيمتها منذ مطلع هذا الشهر ، مع تحرر الأسعار من النطاق العرضي ، وتسارع عمليات البيع المفتوحة وخروج السيولة الاستثمارية من السوق.

وزاد الهلع بالسوق وتسارعت عمليات البيع المفتوحة منذ منتصف الأسبوع الماضي ، بفعل حالة عدم اليقين المحيطة بالعملة الرقمية البتكوين كاش.

وتوقعت وكالة بلومبرغ استمرار هبوط أسعار البتكوين إلى مستوي 1,500$ ، بما يعادل انخفاض بنسبة 70% فى قيمة العملة ،وأعاذت ذلك إلى الاضطرابات المحتملة فى السوق الرقمية بسبب الانقسام الكلي الأخير لعملة البتكوين كاش.

من جهته قال "توم لي" الرئيس التنفيذي لشركة فندسترات أن المستثمرين فى المؤسسات المالية لا يتضررون بالضرورة بسبب التراجع الأخير فى السوق ،وأكد على الدور الحاسم لمشاركة تلك المؤسسات فى الصناعة ،وأكد أن الأسعار الحالية ستجذب موجة جديدة من المستثمرين للدخول فى السوق.

وأضاف لي بأن هناك عاملان رئيسيان سيؤديان قريبا إلى زيادة الاهتمام المؤسسي بالسوق الرقمية ،الأول إطلاق المنصة الرقمية Bakkt من قبل مشغل البورصة العالمية الكبرى فى نيويورك NYSE ،تاريخ الإطلاق المستهدف 24 كانون الثاني/يناير 2019.

الثاني، ستشارك المؤسسات بشكل أكبر فى السوق ،حيث تتلقي صناعة التشفير المزيد من الوضوح التنظيمي والذي يجري حاليا بشكل جزئي فقط.