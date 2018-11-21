الان تتابع “أوبك” ستعمل على تحقيق الاستقرار بالأسواق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال وكيل وزارة النفط العراقية فياض نعمة، اليوم، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ستعمل على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وأسعار الخام وإمداداته، خلال الاجتماع المقبل للمنظمة.
وأبلغ نعمة الصحفيين، خلال مؤتمر نفطي في بغداد، أن أعضاء أوبك والمنتجين خارجها سيعملون معا على إعادة التوازن إلى أسعار النفط وإمداداته لضمان بقاء الأسعار مستقرة.
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