نصار يبحث مع رئيس “ميت بروم” الروسية مشروعاتها المستقبلية بمصر

بحث المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ستيل لوزاتشيكن رئيس مجلس إدارة مجموعة (ميت بروم) الروسية العاملة في مجال الصناعات المعدنية، المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة بالسوق المصري في مجال الصناعات المعدنية بصفة عامة وتطوير صناعة الحديد والصلب بصفة خاصة، وذلك بحضور إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو.

وذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، أن المهندس عمرو نصار اختتم زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، والتي قام خلالها بالتوقيع على وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأورواسي.

وقال الوزير – وفق البيان – إن هذه الزيارة تأتي تتويجا للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا الاتحادية خلال أكتوبر الماضي والتي تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وأهمية الإسراع في بدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

وأضاف نصار أن شركة “ميت بروم” أبدت رغبتها في إقامة مشروعين الأول لإنشاء مصنع درفلة لإنتاج حديد التسليح والأسلاك بالمنطقة الصناعية الروسية في مصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف طن سنويا، وباستثمارات تقدر بنحو60 مليون يورو، والثاني مشروع إعادة تحديث مجمع الحديد والصلب بحلوان من خلال 5 مراحل تتضمن إجراء عمليات إحلال وتجديد للمجمع والتي ستؤدى إلى زيادة القيمة الإنتاجية للمجمع لتصبح 500 ألف طن من حديد (البيليت آى) سنويا، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو، لافتا إلى حرص الشركة الروسية على العمل في مصر يعكس ثقة القطاع الخاص الروسى بالسوق المصري كسوق استثماري واعد بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا .

وأشار نصار إلى إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في مجال الصناعات المعدنية خاصة في قطاعات الإنشاءات الهندسية وتوريد آلات ومعدات إنتاج الحديد والصلب والإنشاءات وإدارة المشروعات.

من جانبه، أشار ستيل لوزاتشيكن رئيس مجلس إدارة مجموعة “ميت بروم” الروسية إلى حرص المجموعة على التوسع بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل مناخ الاستثمار المتميزة والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصري لاسيما في منطقة محور قناة السويس، وفي المنطقة الصناعية الروسية بمصر بصفة خاصة، لافتا إلى أن الشركة تعمل في مجالات تنفيذ المشروعات الصناعية والاستثمارات الفنية والخدمات والدراسات الهندسية والتصميم وتوريد المعدات والآلات الأساسية والمساعدة وخدمات الإنشاء.

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