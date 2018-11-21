القوى العاملة: صرف 350 ألف جنيه مستحقات مصري بإيطاليا

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو – إيطاليا، نجح فى تسوية الخلافات العمالية بين المواطن “أشرف.م.ع” من محافظة القليوبية، وبين صاحب العمل “نسيبه” وتم حل النزاع وديا وبلغ قيمة مستحقات المصري ما يوازي 350 ألف جنيه.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين، في بيان، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو، بمتابعة مشكلة المواطن المصري المذكور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأشار إلى أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أكد فيه أن مكتب التمثيل العمالي تدخل لحل نزاع المواطن “أشرف.م.ع” وبين “نسيبه” صاحب العمل بناء على تعليمات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، وذلك على مدى أكثر من شهرين في وجود وسطاء من الجالية المصرية، وبالفعل تم التوصل لنقطة التقاء بين الطرفين وجاري التنازل عن القضايا والبلاغات المتبادلة ، وتم الحصول على وصلي أمانة متبادلين بين الطرفان وتسوية الخلاف المادي والذي كانت قيمته 350 ألف جنيه مصري.

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