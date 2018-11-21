وفد البنك الاسيوى للاستثمار يعتزم ضخ استثمارات في البنية الاساسية

أشاد وفد البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بحجم الانجاز غير المسبوق في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفرص الاستثمارية بها، و أعرب عن اعتزامه ضخ استثمارات جديدة فى مجال البنية الاساسية فى مصر، فى ختام زيارته إلى الإسماعيلية وبورسعيد بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وواصل الوفد زيارته لباقي المشروعات القومية الكبري والمشروعات التي تنفذها مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث توجه إلى مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بإسوان والذي يستثمر فيه البنك بقيمة ٢١٠ مليون دولار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الدولة تعمل على جذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لاحتياجات المواطنين خاصة مشروعات البنية الاساسية، مثل الطاقة المتجددة وشبكات الصرف الصحى ومشاريع الاستصلاح الزراعى والسمكي، موضحة أن المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار.

واستعرضت الوزيرة ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين ومنها المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش، أن البنية الاساسية السليمة هي اساس نجاح اي مشروع، موضحا أن مصر تحقق إنجازات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر بلد تعشق السلام وتتطلع لزيادة التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفى ختام الزيارة، اصطحبت الوزيرة، وفد البنك فى جولة بالمشروع القومي للاستزراع السمكي والأحياء المائية لهيئة قناة السويس، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث استمع الوفد إلى شرح بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث بلغت عدد الأحواض خلال المرحلة الأولى والثانية 4140 حوضاً، وتستهدف المرحلة الثالثة من المشروع إنشاء عدد من المنشآت لتصنيع وتعبئة الأسماك وغف أحدث نظم التكنولوجيا العالمية لزراعة الأسماك.

وشاهد وفد البنك، عملية لصيد الاسماك من المزارع السمكية، حيث أشاد شيجين شين، مدير البنك ورئيس الوفد، بحجم المشروع وجودة الاسماك.

واصطحبت الوزيرة وفد البنك فى جولة بميناء شرق بورسعيد، حيث استمع الوفد إلى شرح حول مشروع تطوير الميناء والذى يضم انشاء محطات حاويات ضخمة وانشاء ترسانات لاصلاح السفن بالاضافة لتطوير الترسانة الموجودة وانشاء محطة حاويات، ويستهدف المشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد ومحور قناة السويس الجديدة للمساهمة فى انعاش حركة الاقتصاد وعملية التفريغ والشحن، ويوفر نحو 10 الاف فرصة عمل بالاضافة لالاف فرص العمل فى المناطق الملحقة بالميناء.

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