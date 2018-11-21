شكرا لقرائتكم خبر دعوة لإنشاء صندوق يدعم رواتب العاملين بالقطاع الخيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب _ الدمام

شددت دراسة لمختص في علوم الاقتصاد على ضرورة إنشاء صندوق لدعم رواتب العاملين بالقطاع الخيري، يشرف عليه ويتبناه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أو بنك التنمية الاجتماعية، التابعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك للارتقاء بمساهمة القطاع الخيري والحفاظ على كوادره من التسرب.

وأشار إلى أن من ضمن الحلول المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، إيجاد تكتل للحصول على التمويل والخدمات البنكية والشراء، مثل ما يعمل به في المناقصات الحكومية حاليا.

ولفت المختص في علوم الاقتصاد والباحث الأكاديمي الدكتور محمد العصيمي، خلال عرض دراسته في اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية أمس، إلى عدد من الأفكار التي تخص الاقتصاد وتنمية الموارد في القطاع الخيري خلال جلسة بعنوان «تنمية الموارد المالية»، مشددا على أهمية إيجاد مركز للدعم اللوجتسي للجهات الخيرية في المحاسبة والتخطيط والسكرتارية والموارد البشرية والقانونية، خاصة أن أغلب الجهات تشترك في الجانب نفسه.

انخفاض تكلفة الدعم

وأوضح العصيمي أن الصدقات والزكوات انخفضت في الثلاث السنوات الماضية مع تحسن ملموس خلال العام الحالي. ولفت إلى أن ذلك يعتبر مؤشرا على أن الوقت الحالي أفضل وقت لجمع تبرعات الأوقاف والصرف على بناء الأوقاف لأنه أرخص في التكلفة، وهي فرصة أيضا لرجال الأعمال للاستثمار في هذا الجانب، مختتما بحثه بالتأكيد على أهمية تفعيل التطوع كجزء مهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التنمية، مشددا على ضرورة وجود نظام خاص يستعرض سيرة المتطوع.

وتناول الباحث أيضا الاحتياجات التدريبية للعاملين في تنمية الموارد المالية بالجمعيات وإدارة المخاطر في الموارد المالية.