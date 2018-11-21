شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: أرامكو السعودية ستوقع 5 اتفاقات لتوريد النفط للصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أرامكو السعودية فى بيان اليوم الأربعاء إنها ستوقع خمسة اتفاقات جديدة لتوريد النفط الخام مع زبائن صينيين، ليصل إجمالى كمية النفط الخام التى اتفقت على توريدها إلى الصين لعام 2019 إلى 1.67 مليون برميل يوميا.

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: أرامكو السعودية ستوقع 5 اتفاقات لتوريد النفط للصين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .