شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار اليوم الاربعاء 21- 11-2018 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضار اليوم الاربعاء 21 نوفمبر طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور المعلنة، حيث استقر سعر كيلو الطماطم مسجلا سعر 2 – 4 جنيهات للكيلو. وارتفع سعر البطاطس نصف جنيها بسوق الجملة مسجلة 6 - 7.5 جنيه للكيلو، واستقر البصل عند سعر 3 إلى 5 جنيه للكيلو. وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3 -5.5 جنيها للكيلو، ويلغ سعر الجزر من 2 – 5 جنيها، والفاصوليا لتسجل 5 - 8 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو

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