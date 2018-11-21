شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف صعوده مقابل الدولار ومخاوف الميزانية الإيطالية تكبح المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف صعوده مقابل الدولار الأمريكي ، والتي توقفت بالأمس مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، وبعد تعافي مستويات العملة الأمريكية فى ظل عمليات البيع الواسع للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،ويكبح المكاسب مخاوف تفاقم المواجهة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية حول ميزانية عام 2019.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% حتى الساعة 08:08 جرينتش ،ليتداول عند 1.1395$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1369$ ،وسجل الأعلى عند 1.1401$ ، والأدنى عند 1.1362$.

فقدت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" يوم الثلاثاء نسبة 0.7% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة خلال ستة أيام ، مع نشاط عمليات تصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1472$.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، ليستأنف خسائره بعد توقفها مؤقتا بالأمس بعد عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين 95.91 نقطة ، عاكسا نزول العملة الأمريكية مجددا مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

تعرضت العملة الأمريكية منذ أواخر الأسبوع الماضي لضغط سلبي جراء تصريحات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي عكست القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي المحتمل على مسار نمو الاقتصاد الأمريكي.

تراجعت الثقة بالقطاع المالي فى إيطاليا ، مع هبوط أسهم البنوك الإيطالية لأدنى مستوى لها فى عامين ، وتوسع الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية ، نتيجة المخاوف من تفاقم المواجهة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية حول ميزانية روما التوسعية لعام 2019 ،والتي تخالف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

تفاقم المواجهة بين بروكسيل و روما ، يمكن أن يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على مسار النمو الاقتصادي فى منطقة اليورو ،والتي سوف تؤدي فى النهاية إلى تأجيل قيام المركزي الأوروبي تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة خلال 2019.