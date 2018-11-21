شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الأربعاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي استأنفت مسيرات التراجعات مع مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة غداً الخميس ويوم تداول قصير يوم الجمعة وسط نزيف أسهم قطاع التكنولوجيا التي اختتمت جلسة أمس الثلاثاء في وول ستريت على انخفاض بأكثر من 20% من الأعلى لها في عام.

هذا وقد تراجع مؤشر ناسداك المجمع لما دون حاجز السبعة ألف نقطة موضحاً الأدنى له منذ السادس من نيسان/أبريل الماضي، بينما محي كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب هذا العام في تداولات جلسة الأمس، ليعد حالياً مؤشر داو جونز الصناعي متراجعاً في عام 2018 بنحو الواحد بالمائة وستاندرد آند بورز منخفضاً بأكثر من الواحد بالمائة.

ونود الإشارة لكون تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط يوم أمس الثلاثاء بقرابة 7% والتي عكست أسوء أداء يومي لها في أكثر من ثلاثة أعوام مع القلق حيال ضعف الطلب العالمي في ظلال البيانات الاقتصادية التي عكست مؤخراً تباطؤ وتيرة النمو في كبرى الاقتصاديات العالمية بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإنتاج عالمياً للنفط لمستويات قياسية خلال الآونة الأخيرة، قد أثقل بدوره على أداء أسهم قطاع الطاقة التي وسعت من خسائر وول ستريت.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم الأحد الماضي شن نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس هجوماً على الصين وفشل التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في القمة التي عقدت في بابوا نيو غينيا في الاتفاق على بيان مشترك لأول مره في تاريخه، وصولاً لرد الخارجية على هجوم بينس، الأمر الذي حد من تفاؤل الأسواق حيال انفراجه للتصعيد التجارية القائم بين واشنطون وبكين والذي ينذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب يوم الجمعة الماضية عن أماله في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، موضحاً رغبته في التوصل لاتفاق وأنه لم يتم التوصل إلى شيء بعد، ومضيفاً قد تضطر أمريكا إلى فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الصين، ويأتي ذلك وسط التطلع للقمة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

مؤشرات الأسهم اليابانية تراجعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاضاً بنسبة 0.86% وليخسر 13.99 نقطة ويصل إلى المستوى 1,611.68، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد تراجع بنسبة 0.55% ليخسر هو الأخر 118.56 نقطة ويصل إلى المستوى 21,464.56.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.19% ليخسر 6.12 نقطة ويصل إلى المستوى 3,212.29. وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.40% ليخسر هو الأخر 10.47 نقطة ويصل إلى المستوى 2,635.39.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد انخفاضاً بنسبة 0.55% ليخسر 141.06 نقطة ويصل إلى المستوى 25,699.28. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية تراجع بنسبة 0.93% ليخسر هو الأخر 19.27 نقطة ويصل إلى المستوى 2,063.31.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.49% ليخسر 43.15 نقطة ويصل إلى المستوى 8,677.15، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.66% ليخسر هو الأخر 37.39 نقطة ويصل إلى المستوى 5,634.40.