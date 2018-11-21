شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يطلق مشروع تطوير "وادي الديسة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" عن إطلاق مشروع تطوير "وادي الديسة" الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي واستثمار مقومات السياحة من مناخ معتدل، لتصبح أحد مناطق الجذب السياحي بالمملكة.

وسيقوم السيادي السعودي بإنشاء شركة تعنى بتطوير المشروع وفق المعايير البيئية والتنموية المعتمدة عالميا.

ويقع مشروع الديسة في شمال غرب محمية الأمير محمد بن سلمان وجنوب غرب منطقة تبوك وترتفع عن مستوى البحر 400 متر.

ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019، وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020.

ويأتي مشروع "أمالا" كمحرك رئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تطوير قطاع السياحة وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030.