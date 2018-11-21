شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ساكو" تبحث زيادة رأسمالها بأسهم منحة في 17 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المُقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر المُقبل، وذلك للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إلى أن رأس المال سيرتفع من 240 مليون ريال إلى 360 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 50 %، وبذلك ترتفع عدد الأسهم من 24 مليون سهم إلى 36 مليون سهم.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع إجمالي أصولها.

وحسب البيان، ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين، وذلك برسملة مبلغ 62.298 مليون ريال من الإحتياطي النظامي، ومبلغ 57.701 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

ويُشار إلى أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ومن المقرر أن تصويت الجمعية على تعديل عدد من المواد من النظام الأساسي للشركة تتضمن؛ المادة الثالثة المتعلقة بأغراض الشركة، والمادة السابعة والمتعلقة برأس مال الشركة، والمادة الثامنة والعشرون المتعلقة بموعد نشر الدعوة للجميعة العامة، والمادة التاسعة والثلاثون المتعلقة بتقارير اللجنة، والمادة الثالثة والأربعون المتعلقة بالوثائق المالية.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع الأرباح بنسبة 20.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018 إلى 24.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 22.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2018، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 59.4 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 93.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، بنسبة تراجع 36.7%.