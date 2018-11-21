شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "أبومعطي للمكتبات" 18% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات، المعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 17.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 5.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 4.99 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من 2018 يرجع إلى الارتفاع في المبيعات والتوسع فى نشاط التجزئة.

وارتفعت الإيرادات إلى 92.8 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل إيرادات بلغت 74.7 مليون ريال بالربع المقابل من 2017.

كذلك ارتفع صافي الأرباح التشغيلية إلى 8.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 6.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته ارتفعت أرباح الشركة إلى 7.4 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.54 مليون ريال بالربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 1.42 مليون ريال في الربع المماثل المنتهي في 30 يونيو 2017.