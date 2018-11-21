شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح شركات الطاقة الإماراتية ترتفع 34% في 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح شركات الطاقة المدرجة بسوق أبوظبي المالي 34% بما يعادل 574.5 مليون درهم بالتسعة أشهر الأولى من 2018 مدعوما بزيادة الإيرادات وتقليل المصاريف واستقرار أسعار النفط.

ووصلت أرباح تلك الشركات إلى 2.26 مليار درهم خلال الفترة من العام الجاري، مقارنة بـ 1.68 مليار في الفترة المقابلة من 2017، بحسب صحيفة البيان.

وجاءت أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" في الصدارة بعد ارتفاعها بنسبة 28.2% إلى 1.68 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 1.31 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ونجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في زيادة أرباحها بنسبة 625.6% بعدما تحولت من الخسارة بنحو 82 مليون درهم إلى الربحية بنحو 431 مليون درهم.

كما زادت إيراداتها بتلك الفترة بنسبة 13.5% إلى 31.74 مليار درهم

وكان لشركة "أدنوك للتوزيع" النصيب الأكبر من تلك الإيرادات بواقع 16.9 مليار درهم، ثم شركة "طاقة" بنحو 13.5 مليار درهمً، يليهما شركة "دانة غاز" بواقع 1.29 مليار درهم.

ووصلت أصول الشركات إلى قرابة 128 مليار درهم منها 99 مليار درهم لشركة "طاقة" و15.4 مليار درهم لشركة "أدنوك للتوزيع" و12.8 مليار درهم لشركة "دانة غاز".