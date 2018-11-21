شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يدشن مشاريع بـ 11 مليار ريال في تبوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 151 مشروعا في منطقة تبوك، تزيد قيمتها على 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).

واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال على عرض مرئي عن مشروع "أمالا" الذي يمثل أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، بحسب قناة العربية.

ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019، وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020.

ويأتي مشروع "أمالا" كمحرك رئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تطوير قطاع السياحة وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن يقوم خادم الحرمين بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الحالي لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.