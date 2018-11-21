شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الرقمية الايتكوين بنحو الواحد بالمائة لتستقر بالقرب من الأدنى لها في 14 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الرقمية اللايتكوين بقرابة الواحد بالمائة اليوم الأربعاء لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أربعة عشرة شهراً مستكملة بذلك تراجعها للجلسة الثالثة عشرة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة والتي تخللها بعض العمليات التصحيحية المحدودة.

وفي تمام الساعة 05:54 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.77% إلى مستويات 33.576$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 33.836$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 32.182$، بينما حققت الأعلى لها عند 34.678$.

هذا وقد تراجعت اللايتكوين بقرابة 13% في أولى جلسات هذا الأسبوع موضحة أسوء أداء يومي لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي وانخفضت بالأمس بنحو 9% لنشهد الأدنى لها منذ 15 من أيلول/سبتمبر من عام 2017، وتستكمل اليوم مسيرات التراجع لتبلغ بذلك خسائرها خلال هذا الأسبوع أكثر من 21% ولتعد بصدد أسوء أداء أسبوعي لها منذ أواخر آذار/مارس الماضي.

ويأتي ذلك في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة وخروج سيولة استثمارية كبير من سوق العملات الرقمية المشفرة لأسباب غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض الخبراء في مجال العملات الرقمية المشفرة قد تطرقوا لكون حالة عدم اليقين المحيطة بالعملة الرقمية بتكوين كاش عمل رئيسي في تلك الخسائر.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت يوم الأربعاء الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وذلك قبل أن تحقق العملة الرقمية اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ ، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى تراجعها للأدنى له في أربعة عشرة شهراً في يوم أمس الثلاثاء عند مستويات 31.535$.