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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلامس الهدف الأول– تحليل -21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر النحاس يوم أمس بشكل صاعد ليلامس بذلك الهدف المستقر عند 2.8500 ومن ثم ليشكل ارتداد سريع مقتربا من الدعم الأولي المتمثل بمستوى 2.7300, تؤول المحاولات التصحيحية لتحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء مما أفقد ذلك السعر للعزم الإيجابي ليضطر لتقديم تداولات جانبية جديدة خلال الفترة الحالية.
بالرغم مما سبق, فإن تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم المحوري المستقر عند 2.6700 فإن الترجيح الرئيسي سيبقى صاعد, ولنتوقع بنجاح اكتساب السعر لعزم إيجابي جديد تجاوز الحاجز الحالي استعداد لتحقيق الهدف الثاني والمتمركز عند 2.9400.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7300 و 2.8500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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