شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الاستقرار الايجابي– تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سعر البلاتين ببطء شديد منذ الفترة الأخيرة نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي لنلاحظ ارتداده حاليا نحو محور المتوسط المتحرك 55, نذكر بأن ثبات دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 830.00 يدعونا للاستمرار بترجيح المحاولات الصاعدة والتي تستهدف خلال الفترة القريبة والمتوسطة مستوى 871.00 وصولا نحو 895.00.

تمكن مخاطرة تغيير الاتجاه العام بتسلل السعر دون الدعم الحالي, لما له أثر بفتح باب تشكيل تداولات سلبية قوية وليزيد ذلك من فرص استهداف السعر لمستويات سلبية عديدة قد تبدأ من 815.00 و 775.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 830.00 و 871.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد