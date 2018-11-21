شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين بطيء- تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة تداولات سعرية بطيئة نظرا لتعارض استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة أمام الضغوط السلبية المقدمة من قبل تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع وثبات المتوسط المتحرك 55 بقرب المقاومة الأولية المتمثلة عند 146.00.

مما سبق, نتوقع اكتساب السعر لعزم سلبي جديد ليساهم ذلك باستئناف التصحيح الهابط والذي يستهدف بدوره مستوى 144.05 ومن ثم لننتظر انجذابه للهدف الثاني المتمركز حول 143.10.

نطاق التداول المتوقع ما بين 144.80 و 143.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط