شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يميل نحو السلبية- تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بالتخلص من النطاق الجانبي الضيق بهبوطه دون مستوى 128.70 معبرا بذلك عن استعداده لتقديم المزيد من التداولات السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليساهم بتحقيق كسر مستوى 128.00 والوصول نحو المحطة التالية المتمثلة بمستوى 127.10,

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.80 و 128.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط