شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا، سهم أكسا يعزز المحاولات السلبية - تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

شكّل سعر السهم مؤخرا موجه سلبية جديدة ليستقر من خلالها دون الدعم المتمركز عند 21.40 معززا بذلك الاستمرارية السليبة لتداولات الفترة القادمة. كذلك محاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي ليستهدف بذلك مستوى 20.48 وصولا نحو 19.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 21.20 و 20.48

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط